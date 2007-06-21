Осамі бін Ладену присвоїли почесне звання

Рада пакистанських релігійних авторитетів (улемів) в урочистій обстановці присудила Осамі бін Ладену звання "Меч аллаха" (Сейфулла).

Як повідомляє AFP, це було зроблено у відповідь на посвяту в лицарі британського письменника індійського походження Салмана Рушді, який розізлив багатьох мусульман своєю книгою "Сатанинські вірші", повною двозначних натяків відносно ісламу взагалі і пророка Мухаммеда зокрема.

У заяві, ухваленій радою улемів, наголошується, що присвоєне бін Ладену звання є "найвищим для воїна-мусульманина". Сам лауреат на церемонії нагородження зі зрозумілих причин бути присутнім не зміг.

Згадана рада - найбільше неурядове об`єднання мусульманських богословів Пакистану. Його дійсними членами є близько двох тисяч улемів.

Присвоєння лицарського титулу Рушді викликало вельми хворобливу реакцію у деяких мусульманських країнах. Британських послів у Пакистані і Ірані викликали в місцеві МЗС для дачі пояснень з цього приводу.

В даний час різні екстремістські організації обіцяють нагороду за голову Рушді. Сума зазвичай коливається між 150 і 165 тисячами доларів

Лента.ру