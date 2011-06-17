Медведєв прийшов до думки, що систему в Росії треба міняти

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що влада в Росії має бути децентралізована.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав, виступаючи сьогодні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Він підкреслив, що федеральний характер держави має бути двигуном розвитку Росії.

За словами Президента РФ, у сучасному світі неможливо керувати країною з однієї точки, тим більше, коли йдеться про Росію.

«Якщо всі починають працювати або рухаються за сигналом з Кремля, а це ми проходили, – я сам знаю на власному досвіді – це означає, що система не життєздатна і її потрібно прилаштовувати під конкретну людину. Це погано. Це означає, що систему потрібно міняти», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він повідомив, що найближчим часом створить робочу групу високого рівня, яка підготує пропозиції з децентралізації повноважень між рівнями властями на користь муніципального рівня.