Буш і Блер підписали угода про оборонну торгівлю

Впродовж сеансу зв`язку захищеним відеоканалом (Secure Video Telecommunications System) президент США Джордж Буш і прем`єр-міністр Великобританії Тоні Блер підписали у четвер угоду про співпрацю двох країн в оборонній торгівлі (Defense Trade Cooperation Treaty), повідомила журналістам заступник прес-секретаря Білого дому Дана Періно.

Угода "поліпшить трансатлантичну оборонну співпрацю і зусилля по боротьбі з тероризмом за допомогою усунення бар`єрів в торгівлі оборонними товарами, послугами і інформацією між двома країнами, включаючи оборонну промисловість", повідомила Періно, яка супроводжує зараз Буша в поїздці на АЕС в штаті Алабама.

Періно повідомила також, що угода "прискорить здійснювані США і Великобританією розробки, створення і виробництво взаємодіючих між собою оборонних технологій наступного покоління".