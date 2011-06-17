Вишеградська четвірка додасть "Східному партнерству" ще 1 млн. євро

Країни Вишеградської четверки на саміті у четвер домовилися збільшити бюджет спеціального фонду на підтримку проектів «Східного партнерства» на 1 млн. євро - до 6 млн. євро з 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прем’єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА.

Четвірка східноєвропейських держав також задекларувала готовність підтримувати подальше розширення Європейського Союзу.

За даними польської сторони, учасники саміту також обговорили результати головування в Євросоюзі Угорщини та пріоритети польської політики під час керування ЄС у другій половині 2011 року.