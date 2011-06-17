Вишеградська четвірка додасть "Східному партнерству" ще 1 млн. євро
23:20, 17 червня 2011Світ
2838 0
... і підтримає розширення Євросоюзу
Країни Вишеградської четверки на саміті у четвер домовилися збільшити бюджет спеціального фонду на підтримку проектів «Східного партнерства» на 1 млн. євро - до 6 млн. євро з 2012 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прем’єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА.
Четвірка східноєвропейських держав також задекларувала готовність підтримувати подальше розширення Європейського Союзу.
За даними польської сторони, учасники саміту також обговорили результати головування в Євросоюзі Угорщини та пріоритети польської політики під час керування ЄС у другій половині 2011 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter