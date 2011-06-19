Померла Олена Боннер

Правозахисниця, громадський діяч, вдова академіка Андрія Сахарова Олена Боннер померла у суботу в американському місті Бостон після тяжкої хвороби, передає радіостанція "Эхо Москвы" з посиланням на правозахисника Павла Литвинова і фонд генерала Петра Григоренка.

Олена Георгіївна Боннер народилася 15 лютого 1923 року в місті Мари Туркестанської АРСР. Батько - Аліханян Геворк - був розстріляний 1938 року, мати - Руфь Боннер - була засуджена до восьми років заслання.

Олена Боннер - учасник Великої Вітчизняної війни, медсестра.

У 1953 році закінчила Перший Ленінградський медичний інститут і працювала дільничним лікарем і лікарем-педіатром. У 1965 році стала членом КПРС, але в 1972 році вийшла з партії. Того ж року відбулося одруження Олени Боннер і академіка Андрія Дмитровича Сахарова.

Разом з чоловіком перебувала в засланні в місті Горький з 1980 року.

У 1987 році Боннер і Сахаров брали участь у формуванні товариств "Меморіал" і "Московська трибуна". Боннер була членом комісії з прав людини при президентові Борисі Єльцині, але 28 грудня 1994 року пішла з цієї посади, оскільки не хотіла працювати з керівництвом країни, що розв`язало війну в Чечні.

Олена Боннер має звання почесного доктора права багатьох університетів миру, є лауреатом премії пам`яті Торолфа Рафто, повідомляє РІА "Новости".