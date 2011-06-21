В авіакатастрофі Ту-134 загинули 44 людини

Кількість загиблих в катастрофі літака Ту-134 в Карелії, який летів з Москви і зробив жорстку посадку поблизу аеропорту Петрозаводська, зросла до 44 осіб, повідомили РІА Новини в управлінні інформації МНС РФ.

"За уточненими даними, на борту літака перебували 52 особи, 44 загинули, вісім постраждали", - сказав представник управління.

У катастрофі загинув громадянин Швеції. Загиблий був рятувальником і летів на конференцію країн Баренц-регіону, повідомила керівник прес-служби ГУ МНС по Карелії.

Серед загиблих, можливо, футбольний арбітр Володимир Петтай, який судить матчі російської прем`єр-ліги, повідомили РІА Новини джерела в спортивних колах і на місці події. Його ім`я є в списку пасажирів.