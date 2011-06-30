У Франції затримали чоловіка, який схопив Саркозі за куртку

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ зазнав сьогодні нападу, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Інцидент стався в місті Бра департамент Ло і Гаронна на південному заході Франції, куди він прибув на асамблею місцевих мерів. У момент, коли Президент наблизився до загородження, щоб привітати публіку, яка його зустрічала, невідомий схопив його за куртку й різко потягнув на себе. Ривок був таким різким і несподіваним, що глава держави втратив рівновагу й сильно похитнувся. Співробітники безпеки затримали зловмисника.

Наразі його взято під варту й він знаходиться в жандармській дільниці.

Французька влада не робила ніяких офіційних заяв щодо цього інциденту.