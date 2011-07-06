Росія згодна підготувати українських військових

Україна візьме участь у оперативно-стратегічних навчаннях «Центр» на території Росії однією ротою.

Про це журналістам у Сочі сьогодні повідомив міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, передає РІА «Новости».

«Ще на зустрічі в Мінську ми домовилися з міністром оборони РФ, що Україна візьме участь у цих навчаннях кількістю до однієї роти особового складу», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Голова українського оборонного відомства взяв участь у 60-му засіданні Ради міністрів оборони держав СНД у Сочі. Перед початком засідання у нього відбулася зустріч із російським колегою Анатолієм СЕРДЮКОВИМ.

Російський міністр підкреслив, що на цій зустрічі обговорювалися питання військового та військово-технічного співробітництва, забезпечення Чорноморського флоту, а також соціальні питання, пов`язані з розвитком міста Севастополя.

А.СЕРДЮКОВ також повідомив, що Росія готова взяти на себе зобов`язання в підготовці військовослужбовців української армії.