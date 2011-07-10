У В'єтнамі поліція розігнала антикитайську акцію протесту

Принаймні 10 осіб арештовані у в`єтнамській столиці після того, як поліція розігнала демонстрацію проти дій Китаю в спірних територіях Південно-Китайського моря, повідомляє Бі-бі-сі.

Серед затриманих були кілька в`єтнамських журналістів, яких, як повідомляється, пізніше відпустили.

В`єтнамці, обурені діями китайських ВМФ у спірних водах Південно-Китайського моря, зібралися на акцію протесту шосту неділю поспіль.

Тим часом, американський командуючий адмірал Майк Муллен, який перебуває з візитом у Китаї, висловив занепокоєння територіальним конфліктом у Південно-Китайському морі і заявив, що США виступають за мирне врегулювання суперечностей між країнами.