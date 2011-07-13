16 в'язнів підірвали себе після невдалої спроби втечі у Казахстані

У Казахстані на території колонії в місті Балхаш знайдені тіла 16 ув`язнених, які вчинили самопідрив після невдалої спроби втечі. Загинув також працівник виправного закладу.

У ніч на понеділок, 11 липня, кілька ув`язнених, що були засуджені за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, намагалися втекти з колонії міста Балхаш.

Убивши контролера колонії, в`язні сховалися в будівлі виробничого цеху. Спецназ зробив спробу штурму будівлі, в цей час ув`язнені вчинили самопідрив.

"На цей момент витягнуто з-під завалів тіла всіх 16-ти засуджених", - повідомив представник міністерства юстиції Казахстану Султан Кусетов.

Ще четверо співробітників виправної установи отримали поранення.

Нагадаємо, в квітні 476 в`язнів тюрми в афганському місті Кандагар втекли через тунель, прокопаний на кілька сотень метрів.

В’язні зробили підкоп під однією зі стін в`язниці і проникли в підземні рукотворні комунікації зрошення, збудовані за часів Олександра Македонського.

ТСН