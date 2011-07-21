В Америці стратили «месника» за 11 вересня

У Техасі здійснено страту Марка Стромана (Mark Stroman), який в 2001 році убив двох мігрантів як помсту за терористичну атаку 11 вересня. Як повідомляє Associated Press, його оголосили мертвим у середу, 20 липня, о 20:53 за місцевим часом.

41-річного Стромана вбили за допомогою ін'єкції.

Призначена на 20 липня страта була відкладена на декілька годин через апеляцію Райса Буйана (Rais Bhuiyan) - уродженця Бангладеш, який вижив після нападу Стромана. Потерпілий попросив зберегти злочинцеві життя, пояснивши своє прохання тим, що іслам наказує йому прощати кривдників.

Апеляція, проте, була відхилена в останній інстанції, і страта відбулася в призначений день.

Невдовзі після атак 11 вересня Марк Строман застрелив уродженця Пакистану і уродженця Індії, а також ранив бангладешця, який у результаті позбувся ока. Після арешту злочинець заявив, що прийняв свої жертви за арабів і вирішив помститися їм за атаку 11 вересня 2001 року.

Строман стверджував також, що під час теракту загинула його сестра, проте суд дійшов висновку, що ніякої загиблої сестри у підсудного не було.

Формально Стромана засудили до смерті за одне вбивство, решта епізодів не була розглянута судом до кінця.

Лента.ру