Конгресмени США не стали голосувати з питання держборгу
09:28, 29 липня 2011Світ
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Дедлайн - 2 серпня
Сьогодні стало відомо, що голосування в палаті представників з питання про підвищення стелі держборгу США, заплановане на четвер, не відбулося. Про це з посиланням на ВВС повідомляє Коммерсант-Україна.
Керівництво республіканців, що мають більшість у палаті, відмовилося від планів провести голосування, оскільки багато членів партії не підтримали законопроект спікера Джона Бейнера.
Демократи, які контролюють сенат, також не підтримують пропозицію республіканців.
Якщо до 2 серпня компромісу досягти не вдасться, США можуть опинитися не в змозі виконувати свої зобов'язання, зокрема виплачувати борги.
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