Конгресмени США не стали голосувати з питання держборгу

Сьогодні стало відомо, що голосування в палаті представників з питання про підвищення стелі держборгу США, заплановане на четвер, не відбулося. Про це з посиланням на ВВС повідомляє Коммерсант-Україна.

Керівництво республіканців, що мають більшість у палаті, відмовилося від планів провести голосування, оскільки багато членів партії не підтримали законопроект спікера Джона Бейнера.

Демократи, які контролюють сенат, також не підтримують пропозицію республіканців.

Якщо до 2 серпня компромісу досягти не вдасться, США можуть опинитися не в змозі виконувати свої зобов'язання, зокрема виплачувати борги.