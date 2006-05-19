Відбулася двостороння зустріч президентів України і Австрії

У Варні відбулася двостороння зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Республіки Австрія Хайнцем ФІШЕРОМ.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави Української держави.

Під час зустрічі сторони відзначили позитивні зрушення України на шляху подальших демократичних перетворень. Йшлося, зокрема, про демократичність останніх виборів в Україні та процес створення парламентської коаліції. У цьому контексті Президент України відзначив, що вже наступного тижня очікує від учасників переговорів першого спільного проекту єдиної політичної угоди демократичної коаліції.

Зі свого боку, Х.ФІШЕР наголосив, що Австрія підтримує Україну в її євроатлантичних прагненнях. За його словами, австрійська сторона також обіцяє підтримати ініціативи України щодо її інтеграції до Європейського Союзу.

В зустрічі з української сторони взяв участь глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК.