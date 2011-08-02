США: дефолт відміняється

Сенат США схвалив законопроект про підвищення ліміту внутрішнього боргу країни, щоб не допустити дефолту - неможливості держави виконувати свої фінансові зобов`язання.

Учора законопроект схвалила Палата представників Конгресу США.

Згідно з компромісним документом, узгодженим республіканцями і демократами, межу державного боргу буде піднято на 2,4 трлн. дол. при одночасному великому скороченні державних видатків.

За законопроект проголосували 74 сенатори, проти - 26.

Президент США Барак Обама підписав прийнятий конгресом закон про державний борг одразу щойно документ надійшов до нього, повідомляє прес-служба Білого дому.

Задля досягнення компромісу адміністрації США довелося відмовитися від своєї головної вимоги - ліквідації податкових пільг для найбагатших американців. Крім цього, республіканці домоглися набагато більшого скорочення держвидатків. Натомість Обама відстояв обсяг витрат на соціальну сферу і зміг відсунути наступний термін підвищення держборгу.

Якби сенат не підтримав сьогодні законопроект, США довелося б оголосити технічний дефолт - вперше в історії США, зазначає РІА "Новости".