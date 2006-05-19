«Mittal Steel» підвищує ціну за «Arcelor»

Найбільша в світі металургійна компанія «Mittal Steel», офіційно оголосивши про плани покупки європейської компанії «Arcelor», другої в цій індустрії, збільшила свою пропозицію з 21 мільярда євро до 25,8 мільярда.

Як передає радіо «Свобода», крім того, родина мільярдера з Індії Лакшмі МІТТАЛА, яка володіє 87% акцій «Mittal Steel», згодна контролювати менше половини акцій об`єднаної компанії - приблизно 45%, а її штаб-квартиру заснувати в Люксембурзі, де наразі базується «Arcelor».

Тепер протягом 30 робочих днів остаточне рішення мають ухвалити акціонери «Arcelor». Керівництво європейської компанії, заводи якої розташовані у Франції, Бельгії, Люксембурзі та Іспанії, відхилило пропозицію «Mittal Steel», яка вперше заявила про свої плани наприкінці січня.