США чинять тиск на Китай

Міністр фінансів США Джон Сноу закликав чинити "безжальний тиск на Китай", вимагаючи підвищення курсу юаня. Таку заяву він зробив в інтерв`ю американському телеканалові CNBC. Міністр висловив розчарування тим, як Пекін проводить фінансову реформу в частині встановлення гнучкішого курсу юаня. "Ми повинні безжально тиснути на Китай. Реформи проводяться дуже поволі. Прискорити їх - на користь самого Китаю і всієї світової економіки", - заявив Дж.Сноу.

Крім того, Дж.Сноу відкинув звинувачення в штучному заниженні курсу долара. "Ми виступаємо за сильний долар", - запевнив міністр.

У липні 2005 р. Китай офіційно оголосив про відмову від фіксованого курсу обміну юаня. Проте США, які мають величезний дефіцит торгового балансу з Китаєм, вважають, що Пекін штучно занижує вартість своєї валюти, роблячи експорт дешевшим, а отже - привабливішим. На думку деяких американських виробників, курс юаня на 40% нижчий за його реальну вартість. У травні 2006 р. під загрозою санкцій на імпорт з боку США Китай зобов`язався вжити необхідним заходам, щоб ринкова вартість юаня співпадала з реальною.

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