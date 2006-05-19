Ющенко завершив візит до Болгарії

У Варні відбулася низка двосторонніх зустрічей з Президентами країн Центральної Європи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив свій робочий візит до Болгарії і повертається до Києва. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Глави держави. У Варні відбулася низка двосторонніх зустрічей В.ЮЩЕНКА з Президентами країн Центральної Європи – учасниками 13-ї зустрічі лідерів країн регіону. Президент України мав розмови з Президентом Болгарії Георгі ПИРВАНОВИМ, Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ, Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ, Президентом Чехії Вацлавом КЛАУСОМ. Сторони обговорили європейську інтеграцію, торкнулися питання ініціатив України щодо енергетичної політики безпеки. Йшлося також про тему розширення двостороннього співробітництва в різних сферах.

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