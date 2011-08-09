У Лондоні - перша жертва масових заворушень

Учасник заворушень у Лондоні, якого було поранено напередодні у перестрілці в районі Кройдон, помер сьогодні у лікарні.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Скотланд-ярд, це перший смертельний результат за час заворушень.

Поранений в автомобілі 26-річний чоловік помер від одержаних ран.

Раніше представник поліції пояснив журналістам, що поліція не брала участі у перестрілці. "Наші співробітники не стріляли і не були об`єктом стрілянини", - запевнив він.

Заворушення у Лондоні тривають вже третю добу, минулої ночі вони перекинулися на інші міста - Бірмінгем, Брістоль, Ліверпуль.

Кількість постраждалих на даний час сягає майже 100 осіб, з них 80 поліцейських і 20 цивільних осіб, включаючи учасників заворушень і мирних жителів.

За останніми поліцейськими зведеннями, за підозрою у причетності до погромів у Лондоні заарештовано 525 осіб, у Бірмінгемі - 138, арешти також відбулися у Ліверпулі і Брістолі. Звинувачення вже пред`явлені 100 учасникам заворушень.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля заворушень почалася в лондонському районі Тоттенхем увечері 6 серпня. Приводом для початку акцій протесту стала загибель напередодні у перестрілці з поліцейськими одного з місцевих жителів. Мітинг біля поліцейської дільниці в Тоттенхемі переріс у масові заворушення, погроми магазинів і мародерство.