Українці їдуть працювати буцімто в Польщу

Громадяни України нелегально отримують польські візи, які використовують для поїздок до інших держав Шенгенської зони.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише польська Gazeta Wyborcza.

Видання відзначає, що українці отримують візи у рамках запровадженої 4 роки тому спрощеної системи працевлаштування у Польщі, проте насправді частина з них не працює у Польщі, а їде далі на Захід.

“Українці декларують намір працювати у нас. Роблять це для того, аби неправомірно отримати у польських консульствах візи на території Польщі. Пізніше намагаються дістатися до інших держав Євросоюзу. Там знаходять роботу, щоправда, нелегальну, але за значно більші гроші, ніж у нас», - пише газета.

Прес-секретар Карпацького відділу прикордонної служби Польщі Марек ЯРОШИНСЬКИЙ заявив виданню, що за останні місяці лише їхній відділ зафіксував кілька десятків таких випадків.

Газета відзначає, що більшість затриманих українців добровільно погоджуються на покарання у вигляді умовного терміну ув’язнення та заборони в’їзду до Польщі на рік.

Довідка УНІАН. Польща запровадила спрощений режим працевлаштування для громадян України, Білорусі та Росії в липні 2007 року.

З того часу польські роботодавці зареєстрували для українців 0,5 млн. заявок на роботу, у тому числі минулого року 170 тисяч.

За оцінками експертів, реально на роботу до Польщі могли приїхати не більше 135 тисяч українців, які отримали національні візи.