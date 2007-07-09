Коли російська опозиція назве єдиного кандидата в президенти

Ім`я єдиного кандидата в президенти РФ від політичної наради "Другая Россия" буде названо восени, повідомив лідер "Об`єднаного громадянського фронту" Гарі КАСПАРОВ, що входить в коаліцію .

Як повідомляє РІА “Новости”, він сказав: "Ми маємо намір провести у середині осені з`їзд "Другой России" з тим, щоб вирішити питання про висунення єдиного кандидата".

За словами Г.КАСПАРОВА, необхідно провести регіональні конференції для того, щоб остаточно сформулювати єдині вимоги опозиції до майбутнього кандидата.

Він зазначив, що в планах опозиціонерів - створення для кандидата команди, члени якої займуть в майбутньому уряді пост прем`єр-міністра і ключові міністерські позиції.

Про готовність брати участь у виборах глави держави в березні 2008 року, крім В.ГЕРАЩЕНКА, заявили лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ, дисидент Володимир БУКОВСЬКИЙ, лідер Російського народно-демократичного союзу Михайло КАСЬЯНОВ і лідер партії "Яблоко" Григорій ЯВЛІНСЬКИЙ.