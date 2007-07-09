Саркозі відмовився амністувати увязнених

Президент Франції Ніколя Саркозі порушив багаторічну традицію, відмовившись підписувати указ про помилування трьох тисяч увязнених у день взяття Бастілії, що відзначається 14 липня.

Як повідомляє Лента.ру, масова амністія на 14 липня застосовувалася французькими лідерами для того, щоб полегшити ситуацію з перенаселенням в`язниць. В цілому французькі в`язниці вміщають 50 тисяч чоловік, проте зараз там реально утримують 61 тисячу увязнених.

"З яких це пір право помилування застосовується як засіб управління в`язницями?", - зазначив Саркозі в інтерв`ю Journal du Dimanche.

За словами президента, він використовуватиме це своє право лише в особливих випадках. "Хтось стрибає в Сену і рятує трьох дітей, які тонуть. І раптом виявляється, що ця людина має кримінальне минуле. Ось тут президентське помилування може зіграти певну роль", - заявив Саркозі.

В адміністрації французьких в`язниць у свою чергу виразили стурбованість, що рішення нового президента може привести до незадоволення серед увязнених. "Скорочення терміну вироку - міра, якої дуже чекають, і вона має серйозну психологічний вплив на серця людей", що знаходяться за гратами, - йдеться з цього приводу в заяві профспілки тюремних працівників SNP-FO.