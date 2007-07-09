Переговори між Україною і ЄС щодо нової угоди не призупинялися

Надзвичайний і Повноважний Посол Португальської Республіки в Україні Жозе Мануел Пессанья ВІЄГАШ підкреслює, що переговори між Україною і Європейським Союзом щодо нової посиленої угоди проходять добре, і «наразі передбачено нові раунди переговорів у Брюсселі в жовтні та у Києві у грудні 2007 року».

Про це йдеться у листі Ж.М.ВІЄГАША, переданому УНІАН.

У листі також зазначається, що “Четвертий раунд переговорів щодо нової посиленої угоди між Україною та ЄС пройшов у Києві 2-4 липня 2007 року в атмосфері гарного порозуміння обох сторін. Було досягнуто значного прогресу у процесі переговорів та передбачено проведення ще двох раундів до кінця цього року”.

Крім того, Ж.М.ВІЄГАШ наголошує: “Очікується, що початок переговорів щодо підписання Договору про вільну торгівлю між ЄС та Україною матиме місце якомога швидше, до кінця 2007 року. Цей факт ніяким чином не перешкоджає розвитку переговорного процесу щодо нової посиленої угоди”.

В цьому контексті посол зауважує: “Загальновідомо, що початок переговорів про підписання Договору про вільну торгівлю залежить від завершення переговорного процесу щодо приєднання України до Світової організації торгівлі (WTO), яке може відбутися найближчим часом, можливо у жовтні 2007 року”.

Інформацію, яка, з посиланням на слова Ж.М.ВІЄГАША була поширена УНІАН 6 липня, про те, що переговори між Україною і ЄС про укладення нової посиленої угоди на сьогодні призупинені у зв’язку з тим, що не розпочато переговори про зону вільної торгівлі, вважати невірною. Основою зазначеної інформації стала наступна цитата Ж.М.ВІЄГАША на прес-конференції 6 липня у Києві: «Зараз постає така проблема, що не було почато переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі, і це призупиняє якимось чином якраз переговорний процес щодо посиленої угоди».

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Україна та ЄС розпочали переговори щодо нової посиленої угоди, яка має замінити чинну нині угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершується на початку 2008 року. Головним пунктом нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі. Формальні переговори про створення зони вільної торгівлі можуть розпочатися лише після приєднання України до СОТ.

Португалія з 1 липня головує в ЄС. Найважливішим моментом Головування Португалії в ЄС для України буде Саміт Україна – ЄС 14 вересня 2007 року у Києві.

З боку ЄС очікується участь прем’єр-міністра Португалії Жозе СОКРАТЕША, міністра закордонних справ Португалії Луїша АМАДУ, Президента Європейської Комісії Жозе БАРРОЗУ та Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Хав’єра СОЛАНИ. Цей саміт стане ще однією нагодою для посилення зв’язків та поглиблення співробітництва між Україною та ЄС.