Польща направила до Іраку 200 військових

Перша група солдатів дев`ятої зміни польського військового контингенту вирушила до Іраку. Близько 200 вояків відбули вранці в суботу з військового аеродрому в Баліцах, що під Краковом.

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистостей з цієї нагоди міністр національної оборони Польщі Александр ЩИГЛО підкреслив, що з кожною наступною місією Польща стає дедалі більше підготовленою до виконання завдань, які постають перед нею. За словами А.ЩИГЛА, «не йдеться лише виключно про оснащення солдатів, озброєння, а ще й про знання, про вміння орієнтуватися в різних дуже складних ситуаціях».

Міністр оборони наголосив також, що вже готуються солдати для наступної десятої польської місії до Іраку. Рішення з цього питання залежатиме також від ООН, прохань іракської влади, рівня готовності іракської армії та поліції, а також від консультацій із союзниками.

А.ЩИГЛО також повідомив, що Польща готує солдатів на наступну десяту зміну не тому, що вона буде необхідною, а тому, що має бути готовність до будь-якого рішення, яке прийме президент за поданням Кабінету міністрів. Міністр також додав, що це питання скоріше за все стоятиме на порядку денному під час переговорів Лєха КАЧИНСЬКОГО з президентом США Джорджем БУШЕМ.