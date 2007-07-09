У Польщі раптово окреслилася урядова криза

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ відправив у відставку віце-прем`єр-міністра уряду, міністра сільського господарства Анджея ЛЕППЕРА. Екс-чиновник заявляє, що на країну чекає урядова криза.

Про це в прямому ефірі в головному випуску новин повідомило Польське громадське телебачення, передає РІА «Новости».

Інформацію про відставку віце-прем`єра А.ЛЕППЕРА підтвердив журналістам прес-секретар уряду Ян ДЗЕДЗИЧАК. За його словами, Президент Польщі зняв А.ЛЕППЕРА з усіх урядових постів на прохання прем`єр-міністра країни Ярослава КАЧИНСЬКОГО.

Польське громадське телебачення TVP1 повідомляє, що відставка А.ЛЕППЕРА пов`язана з розслідуванням Центрального антикорупційного бюро Польщі. За даними телеканалу, заарештовано двох найближчих співробітників А.ЛЕППЕРА.

А.ЛЕППЕР - лідер партії "Самооборона", що входить в правлячу урядову коаліцію.

"Самооборона" має в сеймі Польщі (нижній палаті парламенту) четверту за чисельністю фракцію.

Після відставки А.ЛЕППЕР заявив, що партія "Самооборона" покидає коаліційний уряд, в якому партія друга за кількістю посад.

"Відставка - це кінець (правлячої урядової) коаліції", - сказав А.ЛЕППЕР у прямому ефірі провідного інформаційного телеканалу TVN24.

За його словами, міністри від партії "Самооборона" залишать уряд Ярослава КАЧИНСЬКОГО.

Місцеві аналітики відзначають, що несподівана відставка А.ЛЕППЕРА може привести до висловлення через парламент недовіри уряду Ярослава КАЧИНСЬКОГО, і далі - до можливих дострокових парламентських виборів.