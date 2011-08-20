У Сирії кількість жертв зіткнень армії й демонстрантів перевищила 30 осіб

Жертвами зіткнень сирійської армії і демонстрантів у п`ятницю в різних містах країни стали 34 людини, повідомляє РІА «Новости».

Раніше повідомлялося про 20 загиблих.

У п`ятницю після традиційної молитви тисячі сирійців вийшли на вулиці міст, аби висловити протест політиці режиму чинного президента країни Башара АСАДА.

За даними активістів, найсерйозніші зіткнення відбулися в південній сирійській провінції Дераа, де силовики відкрили вогонь по натовпу маніфестантів.

Зокрема, вісім демонстрантів загинули в місті Габагіб, п`ятеро - в Аль-Хіраку, четверо - в Інхілі і один у місті Нава, десятки людей дістали поранення.

Водночас, напередодні ЗМІ повідомили, що сирійський президент Б.АСАД у телефонній розмові з генсеком ООН ПАН Гі Муном заявив, що військові і поліцейські припинили всі операції проти демонстрантів, які вимагають зміни керівництва країни.

Антиурядові протести в Сирії почалися в середині березня в місті Дераа на півдні країни, а потім перекинулися на інші регіони. Сирійські правозахисники повідомляють, що на сьогодні кількість учасників антиурядових демонстрацій, які були вбиті в зіткненнях з силами безпеки і поліцією із середини березня, по всій країні досягла 2 тисяч.

А за офіційними даними, з початку подій в результаті дій "збройних терористичних елементів", на які сирійська влада покладає відповідальність за насильство в країні, загинули близько 500 військовослужбовців і представників сил безпеки