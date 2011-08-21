Повстанці звільнили ув'язнених з тюрми в Тріполі
21:45, 21 серпня 2011Світ
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Більшість районів під їх контролем
Сили, вірні Муамару Каддафі, залишають вулиці Тріполі і стягуються до району Баб-аль-Азізія, де розташовані державні установи, а також резиденції керівників країни, повідомив катарський супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".
За його даними, більшість районів лівійської столиці вже перейшли під контроль повстанців. Основні їх сили із східної частини країни також входять до Тріполі: телеканал показав, як вони з вигуками і пострілами в повітря заходять в передмістя лівійської столиці, повідомляє РІА "Новости".
Повідомляється, що повстанці вже звільнили тисячі ув`язнених з в`язниці "Аль-Джудейда".
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