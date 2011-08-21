Палестинці погодилися припинити обстріл Ізраїлю
22:11, 21 серпня 2011Світ
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Поки що неофіційно
Усі палестинські угруповання у Секторі Газа погодились припинити обстріл Ізраїлю, заявив Associated Press представник руху ХАМАС.
За його словами, перемир’я між угрупованнями та Ізраїлем набере чинності ввечері у неділю.
Як сказав представник ХАМАС, угоду було досягнуто за посередництва Єгипту.
Єгипетський чиновник повідомив палестинцям про те, що Ізраїль припинить вогонь лише у тому разі, якщо палестинські угруповання першими зроблять це, зазначає Газета.ру.
Припинення вогню поки офіційно не оголошено й ізраїльська сторона поки не прокоментувала заяву представника ХАМАС.
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