Капітулювала охорона Каддафі

Бригада, що забезпечувала безпеку Муамара Каддафі, здалася в полон повстанцям і складає свою зброю, повідомляє Reuters з посиланням на телеканал "Аль-Джазіра".

Впродовж останньої доби з Тріполі надходять повідомлення про перехід нових районів під контроль нової влади.

За даними британського телеканалу Sky TV, на який посилається РІА "Новини", натовпи лівійцев вітають загони повстанців, що вступили в столицю із заходу, а ознак опору сил Муамара Каддафі немає.