Капітулювала охорона Каддафі
00:24, 22 серпня 2011Світ
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У Тріполі немає ознак опору
Бригада, що забезпечувала безпеку Муамара Каддафі, здалася в полон повстанцям і складає свою зброю, повідомляє Reuters з посиланням на телеканал "Аль-Джазіра".
Впродовж останньої доби з Тріполі надходять повідомлення про перехід нових районів під контроль нової влади.
За даними британського телеканалу Sky TV, на який посилається РІА "Новини", натовпи лівійцев вітають загони повстанців, що вступили в столицю із заходу, а ознак опору сил Муамара Каддафі немає.
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