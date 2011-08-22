Сина Каддафі ледь не застрелили в прямому ефірі

На Мухаммеда Каддафі, старшого сина Муаммара Каддафі, було здійснено збройний напад під час інтерв'ю, яке він давав у ніч на понеділок телеканалу "Аль-Джазіра" (Al Jazeera).

"Мене атакують прямо зараз в моєму домі", - сказав Мухаммед Каддафі, який практично не займався політичною діяльністю і не перебував на державній службі, живучи разом з матір'ю, яка вже давно розлучена з Муаммаром Каддафі.

"Мій будинок оточили озброєні люди, і вони стріляють, цілячись в мої вікна", - заявив він, встигнувши підкреслити, що повстанці помістили його під домашній арешт і обіцяли забезпечити його безпеку.

Інтерв'ю перервалося, але, за деякою інформацією, в результаті стрілянини Мухаммед Каддафі не постраждав.

Доля Сейфа аль-Іслама, іншого сина Каддафі, який займав більш активну позицію на захист свого батька і діючого в Лівії режиму, складається по-іншому. Його заарештовано, і вже в понеділок представники Міжнародного кримінального суду мають намір почати з повстанською Національною перехідною радою переговори про умови його відправлення до Гааги.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня лівійські повстанці після майже півроку збройного протистояння захопили столицю країни Тріполі. Зокрема, в їхніх руках опинилася будівля держтелебачення Лівії.

ТСН