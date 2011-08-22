Лівійські повстанці захопили аеропорт Тріполі, повідомляє телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на представника Перехідної національної ради.

Повстанські сили контролюють близько 80 відсотків міста, зокрема державне телебачення.

У руках прихильників Каддафі залишається урядовий квартал і готель Rixos, де живуть західні журналісти. У понеділок ввечері сили повстанців на заході міста зазнавали поразки.

Місцеперебування самого Каддафі досі невідоме. За деякими даними, Каддафі все ще в своїй укріпленій резиденції в кварталі Баб-аль-Азізія, який контролюють вірні йому військові.

Президент США Барак Обама закликав Каддафі "в ясних висловах" відмовитися від влади і попередив його тріумфуючих супротивників, що боротьба ще не закінчена, повідомляє Радіо Свобода.

Він нагадав, що США давно вже визнали НПР легітимною владою, що Каддафі - тиран, який вів кампанію насильства проти власних громадян, а також пообіцяв, що Америка стежитиме за тим, щоб громадяни Лівії одержували необхідну гуманітарну допомогу.