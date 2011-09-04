Прем'єр-міністр Туреччини вимагає пустити його до сектора Газа

Кораблі ВМС Туреччини супроводжуватимуть цивільні судна, що прямують у бік сектора Газа з гуманітарними вантажами для палестинського населення, повідомляє Лента.ру з посиланням на газету "Гаарец". Як пише газета, турецькі чиновники пообіцяли посилити патрулі в східному Середземномор`ї і перейти до агресивнішої стратегії поведінки в регіоні.

Прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган видав розпорядження, щоб найближчим часом для нього була організована поїздка в сектор Газа. За словами представників уряду Туреччини, метою цієї поїздки є привернення уваги до ситуації в секторі та "несправедливого", з погляду Ердогана, ембарго на ввезення вантажів морем.

У травні 2010 року в результаті операції ізраїльських збройних сил загинули громадяни Туреччини, що перебували на борту судна "флотилії свободи", яке прямувало до Гази. Це призвело до конфлікту між двома державами. Ізраїль відмовляється визнавати провину в загибелі турок, а Туреччина вимагає формальних вибачень, виплати компенсацій, а також зняття блокади з сектора Газа.

У п`ятницю, 2 вересня 2011 року влада Туреччини оголосила про відкликання посла з Ізраїлю, а також про намір припинити чинність усіх військових угод з ізраїльською владою. Серед подальших планів Туреччини - припинення торговельних відносин і позови до міжнародних судів.