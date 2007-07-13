Конгрес США проголосував за виведення військ з Іраку до 1 квітня 2008 року

Палата представників Конгресу США проголосувала за виведення американських військ з Іраку до 1 квітня 2008 року.

Як передає РІА «Новости», «за» цей законопроект проголосували 223 члени палати, де більшість місць належить представникам Демократичної партії, 201 висловився проти.

Палата представників Конгресу США проігнорувала попередження Президента Джорджа БУША про використання ним права вето.

Міністр оборони США зобов`язаний розпочати скорочення чисельності Збройних сил США в Іраку не пізніше ніж через 120 днів після дати ухвалення цього акту, і зобов`язаний завершити скорочення і перехід до обмеженої присутності збройних сил США в Іраку не пізніше ніж 1 квітня 2008 року, йдеться в тексті документа.

За півтори години до початку обговорення цього законопроекту Президент США Дж.БУШ на прес-конференції в Білому домі заявив, що накладе вето на будь-який документ Конгресу про виведення американських військ з Іраку.

"Я не вважаю, що Конгрес повинен керувати війною. Я вважаю, що їх завдання фінансувати наші війська", - сказав Президент США.