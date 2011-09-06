Каддафі, можливо, відступає за кордон з колоною бронетехніки

Велика колона лівійської бронетехніки в ніч на вівторок прибула до місто Агадес на півночі Нігера, передає РІА "Новости" з посиланням на Reuters і французьких військових.

За даними агентства, колону, в яку входять від 200 до 250 лівійських військових машин, ведуть офіцери з південних батальйонів лівійської армії, що залишилися вірними Каддафі.

Колону супроводжують військовослужбовці Нігера.

Джерело повідомило агентству, що до колони, за деякими відомостями, приєдналися Муаммар Каддафі та його син Сейф аль-Іслам.

Як вважає співрозмовник агентства, таким чином полковник і його син хочуть потрапити в сусідню з Нігером Буркіна-Фасо, влада якої неодноразово пропонувала лідерові лівійської Джамахірії та його сім`ї притулок.