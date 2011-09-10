У посольстві України відкрито Книгу пам’яті по гравцях ХК “Локомотив”

У посольстві України у Москві відкрито Книгу пам’яті по гравцях хокейного клубу “Локомотив”, які загинули в авіакатастрофі під Ярославлем.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили в посольстві.

“У період з 10 по 13 вересня ц.р. у приміщенні посольства буде відкрито Книгу пам’яті для висловлення співчуттів представниками іноземних дипломатичних представництв та офіційних представників громадських організації”, повідомив співробітник посольства.

За його словами, 10 вересня а території посольства України в РФ відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих у авіакатастрофі 7 вересня 2011 року членів команди хокейного клубу „Локомотив” міста Ярославль, до складу якої входили громадяни України.

Зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО та співробітники посольства вшанували пам’ять членів команди ХК “Локомотив” м. Ярославля, у т.ч. загиблих громадян України Віталія Анікеєнка, Олександра В`юхіна та Данила Собченка, покладанням квітів та встановленням поминальних свічок.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня під Ярославлем розбився літак Як-42. На борту повітряного судна знаходилася хокейна команда «Локомотив» (м. Ярославль). Хокеїсти «Локомотива» летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

З 45 осіб двоє – член екіпажу Олександр СІЗОВ і хокеїст Олександр ГАЛІМОВ – вижили, проте перебувають у тяжкому стані.

У ніч з 8 на 9 вересня тіла В.Анікієнка і Д.Собченка, які загинули в авіакатастрофі 7 вересня, були відправлені через Москву до Києва.

Похорон третього загиблого громадянина України О.В’юхіна відбувся в Омську.