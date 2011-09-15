Влада Лівії спростовує інформацію про розстріл українців

Національна перехідна рада Лівії спростовує інформацію, поширену українськими і російськими засобами масової інформації, про нібито розстрілі іноземних громадян, що мав місце в Місраті.

Представник НПС Джаляль ІЛГАЛЛАЛ сказав у інтерв`ю Бі-Бі-Сі, що розташована в Місраті військова рада категорично заперечує, що в регіоні було здійснено вбивство або страту українців.

"Лідер Національної перехідної Ради Мустафа Абдель ДЖАЛІЛЬ проти будь-яких спроб здійснити самосуд", – сказав Д.ІЛГАЛЛАЛ.

Раніше українські та російські засоби масової інформації повідомили, з посиланням на хорватську газету "Вечерні лист", що в Місраті було вбито 85 чоловік, серед яких були громадяни Сербії, Хорватії, Колумбії та України.

За інформацією газети, серед 85 чоловік, нібито розстріляних у Місраті, могли бути і громадяни Росії, нагадує «Сегодня».

"Мені нічого не відомо про іноземних громадян, убитих у Місраті, – сказав представник НПС, – я знаю про 26 українців, затриманих у Тріполі, але нічого не чув про страту іноземців у Місраті".

Раніше інформацію про розстріл у Лівії 11 українців спростував МЗС України.

Нагадаємо, 23 громадян України було затримано в Тріполі на початку вересня. Повідомлялося, що їх звинувачують к співпраці з силами, вірними полковникові Муаммару КАДДАФІ. Самі затримані наполягають на тому, що є нафтовиками і кухарями, які приїхали на роботу до Лівії.