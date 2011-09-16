Англія і Франція пообіцяли допомогти зловити Каддафі

Прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон і президент Франції Ніколя Саркозі пообіцяли допомогти Перехідній національній раді (ПНС) Лівії впіймати опального лідера Джамахірії Муаммара Каддафі. Про це політики повідомили в Тріполі, куди вчора прибули із спільним візитом, передає Reuters.

"Конфлікт ще не скінчився. Ми сприятимемо вам в упійманні М.Каддафі і притягненні його до суду. Ми готові допомогти, але нам необхідно знати, що вам потрібно перш за все", - заявив Д.Кемерон. За його словами, на зміну "арабській весні" може прийти "арабське літо", і інші країни регіону також візьмуть курс на демократію, зазначає РосБізнесКонсалтинг.

Н.Саркозі, у свою чергу, зазначив необхідність арешту і притягнення до суду найближчих соратників М.Каддафі. Він закликав міжнародне співтовариство сприяти виявленню високопосадовців з оточення полковника, наголосивши, що конфлікт не закінчиться, поки злочинці не будуть покарані.

Тим часом війська Національної перехідної ради Лівії (НПР) увійшли до рідного міста Каддафі - Сирт, одного з трьох міст, які залишаються під його контролем. Наступ на Сирт ведеться з трьох напрямків, прихильники Каддафі чинять запеклий опір.