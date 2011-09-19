Китай приватизує білоруські підприємства

Китайські інвестори братимуть участь у приватизації білоруських підприємств. Відповідну угоду підписали в неділю в Мінську міністр економіки Білорусії Микола Снопков і президент Ексімбанку Китаю Лі Жогу.

Крім того, генеральний директор Китайської національної корпорації машинобудівної Sinomach Сюй Цзянь підписав з Мінекономіки країни рамкову угоду про співробітництво з питань приватизації підприємств Білорусі.

"Китайські компанії, представники державних та ділових кіл великого Китаю завжди є бажаними друзями та нашими надійними партнерами", - сказав прем`єр-міністр Білорусі Михайло М`ясникович на зустрічі в Мінську з головою Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників У Банго.

"Ми зацікавлені в залученні прямих китайських інвестицій. У цьому напрямку досягнуто певних успіхів", - наводить його слова РІА "Новости".