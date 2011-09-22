Янукович: Східній Європі потрібне хоча б одне додаткове місце

Україна виступає за підвищення ролі Генеральної Асамблеї ООН в міжнародному житті та посилення ваги її «голосу» в розв’язанні широкого кола глобальних проблем. Про це у своєму виступі на загальних дебатах 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив Президент України Віктор Янукович.

«Сучасний світ ставить перед ООН нові, комплексні та все більш складні завдання. Підвищення ефективності нашої спільної роботи неможливе без всеохоплюючого реформування Організації та її головних органів, зокрема без оновлення Ради Безпеки»,- цитує виступ його офіційний сайт.

За словами Віктора Януковича, Україна відкрита до обговорення всіх прогресивних концепцій реформування Ради, які можуть вивести держави-члени ООН на максимально широку згоду. Президент України зазначив, що незамінною складовою процесу реформування Ради Безпеки є врахування інтересів усіх регіональних груп. «Україна вважає необхідним надання Групі держав Східної Європи принаймні одного додаткового місця непостійного члена у складі розширеної Ради Безпеки ООН», - зауважив Віктор Янукович.