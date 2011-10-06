Мінкульт відсудив у Союзмультфільма 5 мільйонів за папужку Кєшу

Кіностудія "Союзмультфільм" не змогла вчасно закінчити фільм "Вы не были на Гаити?" через брак коштів, а ті гроші, які отримала за контрактом від міністерства культури, поверне державі, згідно з постановою Арбітражного суду, повідомив РИА Новости в четвер директор студії Микола Маковський.

Кіностудія "Союзмультфільм" і міністерство культури РФ 26 березні 2008 року уклали контракт про фінансування анімаційного фільму "Вы не были на Гаити?", який мав стати продовженням циклу про пригоди папуги Кєші ("Возвращение блудного попугая" ). Міністерство виділило 4,8 мільйона рублів, але до фінального терміну здачі проекту - 31 січня 2010 року - картина так і не була готова, і міністерство звернулося до суду. У четвер Арбітражний суд Москви задовольнив позов міністерства про розірвання державного контракту на фінансування проекту і постановив стягнути з кіностудії 5, 584 мільйона рублів, тобто вихідну суму контракту і відсотки в розмірі 784 тисячі рублів.

"Зовнішні інвестори, які спочатку були зацікавлені, свого часу не допомогли. Однією з причин стала фінансова криза. І проект був припинений. Фільм досі не пофарбований і не озвучений, і йому ще належить пост-продакшн. Тому гроші в незавершеному виробництві ", - пояснив Маковський і додав, що проект замислили ще в 2006-му. .

За його словами, в період, коли кіностудія переживає нелегкі часи, повернути всю суму разом буде складно, але "нічого іншого не залишається, якщо умови контракту вчасно не були виконані".

"Міністерство повністю виконало свої зобов`язання, але виробник неправильно розрахував ризики. І це нікого не хвилює. Умови контракту не виконані, і ми повинні повернути гроші. Будемо збирати", - сказав співрозмовник агентства.