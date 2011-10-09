Володарка Нобелівської премії миру віддасть гроші в бюджет Ємену

Лауреат Нобелівської премії миру 2011 року Тавакул КАРМАН із Ємену заявила, що передасть свою частку премії - близько півмільйона доларів - у державний бюджет, але тільки після того, як Президент країни Алі Абдалла САЛЕХ піде у відставку.

Як передає радіо «Свобода», виступаючи перед своїми прихильниками в столиці Ємену Сані, громадянська активістка, яка – разом з двома іншими жінками - була 7 жовтня удостоєна Нобелівської премії - звинуватила А.САЛЕХА в "розграбуванні" бюджету країни за 33 роки, що він знаходиться при владі.

Напередодні Президент А.САЛЕХ повідомив, що "найближчими днями" піде у відставку - до якої його вже більше півроку закликає опозиція. При цьому він не назвав ні точних термінів, ні подробиць передачі влади.