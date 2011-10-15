Заручників у Лівії більше не б'ють і дозволяють дивитися про Тимошенко

Українські заручники в Лівії скаржаться, що представники Посольства України не інформують їх про хід переговорів щодо їх звільнення.

Про це пише газета “Сегодня” з посиланням на одного із заручників - 59-річного одесита Олександра ШАДРОВА.

О.ШАДРОВ відзначив, що українці опинилися у полоні задовго до того, як їх захопили повстанці. «Коли у Лівії почалася війна, нас насильно «мобілізували» військові КАДАФФІ. Вони примушували нас ремонтувати їх системи ППО, загрожуючи розправою не тільки над нами, а й над нашими сім`ями на батьківщині. Мовляв, вони мають на усіх повне досьє. Але власне розпочати ремонт техніки ми не встигли, нас захопили повстанці», - сказав він.

Одесит запевняє, що найманців серед полонених ніколи не було, а його колеги - інженери, техніки, кухарі і водії - приїхали до Лівії на заробітки для обслуговування нафтових свердловин.

За словами О.ШАДРОВА, більшості заручників - далеко за п`ятдесят. Він відзначив, що лівійці захоплювали українців в «голлівудському» стилі - під дулами автоматів заштовхнули у кілька автомобілів і перевезли до іншого району, а ті, хто обурювався через арешт, отримали прикладами автоматів. «Особливо побили мого сина Максима, він спробував вступатися за мене. Його побили прикладом автомата по голові. Після арешту нас допитували кілька днів, намагаючись вибити визнання, що ми були «найманцями» у КАДАФФІ, знову погрожували розправитися з сім`ями», - відзначив О.ШАДРОВ.

За його словами, потім повстанці відібрали у українців всі особисті речі, гроші і мобільні телефони. За словами українців, полонених на допитах залякували тріскотнею автоматних черг за вікном, стверджуючи, що розстрілюють українців, які «вже зізналися в тому, що працювали на КАДДАФІ», могли навіть імітувати розстріл прямо на допиті, пустивши кулю над головою полоненого.

Під тиском О.ШАДРОВУ довелося написати зізнання, що його «змусили ремонтувати техніку для армії КАДАФФІ». Але незабаром, відзначив він, мабуть, усвідомивши, що українські немолоді технарі зовсім не схожі на «снайперів», повстанці залишили їх у спокої.

Зараз полонені живуть усі разом на території огородженого «кемпу» - табору з кількома котеджами. Годують їх, за словами О.ШАДРОВА, досить пристойно: на сніданок - хліб, сир і молоко, на обід - рис з м`ясом або макарони «по-флотськи», а на вечерю - місцева каша «кус-кус» або варені боби. Полоненим дозволено гуляти по території табору, проте за ворота виходити заборонено. На території є турніки і спортивне знаряддя, також українці дивляться телевізор і головна тема - Юлія ТИМОШЕНКО.

«Іноді приходить до нас співробітник українського Посольства. Але замість того, щоб підтримати, наганяє негатив. Розповідає, що нас можуть перевести у гірші умови. А про те, як йдуть переговори, - мовчить», - сказав О.ШАДРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали більш як 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамахірії Муамару КАДДАФІ.

5 вересня у МЗС повідомили, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. Серед затриманих є одна жінка.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19 вересня доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ і голові Служби зовнішньої розвідки Григорію ІЛЬЯШОВУ вжити всіх необхідних заходів для захисту прав і законних інтересів громадян України, затриманих у Лівії.