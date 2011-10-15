МВФ отримає всі необхідні ресурси

Міжнародний валютний фонд буде мати всі необхідні ресурси для стабілізації світової економіки - з такою заявою виступили в суботу міністри фінансів і глави центральних банків країн "великої двадцятки" після другого дня зустрічі в Парижі.

Голова МВФ Крістін Лагард, виступаючи на прес-конференції після суботнього засідання, заявила, що в останні тижні від послаблення економіки розвинених країн почали страждати і ринки, які розвиваються і зростання яких багато в чому допомогло подолати наслідки світової фінансової кризи 2008 року.

Очікується, що на саміті глав країн-членів єврозони, який пройде 23 жовтня, будуть зроблені подальші кроки для зміцнення Європейського фонду фінансової стабільності, повідомляє Радіо "Свобода".