У Красноярському краї згорів житловий будинок: 9 людей загинули

У Красноярському краї Росії внаслідок пожежі загинуло 9 чоловік, зокрема 5 дітей.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МНС по Красноярському краю.

«17 жовтня в 00:51 надійшло повідомлення від очевидця про займання приватного житлового будинку і надвірних споруд за адресою Ніжньо-Інгаський район, н.п. Нижня Пойма, вул. Набережна 24. На момент прибуття першого пожежного підрозділу горів приватний житловий будинок за всією площею і надвірні споруди на загальній площі 180 кв.м. Під час розбирання завалів на місці пожежі виявлені останки 9 чоловік – 4 дорослих і 5 дітей», - сказано в повідомленні.

Причина пожежі уточнюється.