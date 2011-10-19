ООН вітає обмін в'язнями між Ізраїлем і Палестиною

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун привітав угоду про обмін ув`язненими між палестинцями та Ізраїлем.

Як повідомляє прес-служба ООН, генсек назвав звільнення військовополонених "значним гуманітарних проривом".

Військовослужбовець армії Ізраїлю Гілад Шаліт був захоплений бойовиками ХАМАС у червні 2006 року. Ізраїль і палестинські влади домовилися про обмін Шаліта на 1027 палестинських засуджених з ізраїльських в`язниць.

18 жовтня реалізовано першу частина цього плану: 477 палестинців були обмінені на Гілада Шаліта.

Усі зазначають: після полону Шаліт виглядає дуже схудлим і цим сильним відрізняється від випущених з ізраїльських тюрем, зауважує кореспондент Радіо Свобода. О першій годині дня за ізраїльським часом звільнений капрал зустрівся з усією своєю родиною на військовій базі Тель-Ноф. Шаліта, переодягненого на той момент у військову форму, зустрічали прем`єр-міністр і міністр оборони.

Багато хто в Ізраїлі побоюється, що випущені на свободу терористи продовжать свою діяльність. Тим не менш, в країні пишаються звільненням солдата.

У Газі й Палестинської автономії теж відзначили повернення: поблизу Рамаллаха пройшла демонстрація активістів ХАМАС, які скандували, що ця угода стала перемогою і треба продовжити теракти і викрадення ізраїльтян. Вдень на центральній площі в Газі зібралося понад 200 тисяч палестинців, щоб взяти участь у масовому святі - за участю звільнених з в`язниць, яких вітатимуть бойовики, які захопили Шаліта.

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас виступив з промовою і висловив сподівання, що будуть звільнені ті, кого Ізраїль відмовився включати в цю угоду: Марван Баргуті, засуджений до п`яти довічних ув`язнень за організаторську роль в ряді терактів, Ахмад Саадат, засуджений за вбивство міністра туризму Ізраїлю та Ібрагім Хамед, засуджений до 36 довічних ув`язнень за організацію серії вибухів у публічних місцях в Ізраїлі.