Лідер ХАМАС обіцяв звільненим квартиру, машину, телефон та охорону

Глава уряду ХАМАС в секторі Газа, лідер ісламістів Ісмаїл Ханія в середу вирішив подарувати кожному ув`язненому, звільненому за обміном з Ізраїлем по 2 тисячі доларів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-офіс кабінету анклаву.

За даними міністра у справах ув`язнених в ізраїльських в`язницях, вже звільнено 293 в`язнів, зокрема 163 уродженці Західного берега, депортовані в анклав за умовами угоди обміну, і 130 мешканців сектора Газа.

Абу ас-Себах пояснив, що уродженці Західного берега житимуть в готелях протягом місяця, потім їм нададуть квартири і державні автомобілі з водіями, а також особисту охорону. Їх сім`ям буде надано фінансову та соціальну допомогу. Також кожен з колишніх ув`язнених отримає мобільний телефон з необмеженим безкоштовним кредитом для зв`язку з родичами.

"Будемо прагнути до забезпечення їх гідного життя", - зазначив міністр.

У вівторок було завершено перший етап угоди обміну колишнього ізраїльського полоненого солдата в секторі Газа Гілада Шаліта на 1027 палестинських ув`язнених в ізраїльських в`язницях.

Ізраїль випустив в обмін на свого військовослужбовця 477 палестинців, визнаних відносно небезпечними для єврейської держави, в тому числі 27 жінок, серед яких виявилася уродженка України Ірина Сарахме (Поліщук).

За умовами угоди, через два місяці Ізраїль випустить на свободу ще 550 палестинців, які відбувають покарання у в`язницях.

Як повідомили ізраїльські джерела, будуть випущені тільки непричетні до загибелі ізраїльтян.