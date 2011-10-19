Серед 1027 палестинців, яких поміняли на ізраїльського капрала, була українка

Відповідно до реалізованої угоди між ХАМАСом та Ізраїлем щодо амністування та звільнення 1027 ув’язнених палестинців в обмін на звільнення захопленого ізраїльського капрала, була звільнена українська громадянка.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України за посиланням на інформацію Представництва України при Палестинській національній адміністрації.

«Зазначеній громадянці було повернуто український паспорт і після урочистих заходів в м.Рамалла з приводу звільнення вона повернулася до місця постійного проживання родини її чоловіка», - говориться в повідомленні.

За інформацією дипустанови, українська громадянка почуває себе задовільно.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ підтвердив, що серед палестинців, яких планують обміняти на ізраїльського солдата Гілада ШАЛІТА, є жінка Ірина ПОЛІЩУК.

«МЗС дійсно підтверджує, що у переліку, який надав ХАМАС, серед жінок є прізвище Ірини ПОЛІЩУК, але це дівоче прізвище. Її теперішнє прізвище Ірина САРАХМЕ, 1977 року народження», - сказав він.

При цьому О.ДИКУСАРОВ відзначив, що у 2002 році І.ПОЛІЩУК було засуджено ізраїльським судом як громадянку Палестини.