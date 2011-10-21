Каддафі отримав поранення в голову, коли його везли в госпіталь

Екс-лідер Лівії Муамар Каддафі отримав смертельне поранення в голову, коли автомобіль, який віз його в госпіталь, потрапив під перехресний вогонь, заявив голова виконкому Перехідної національної ради (ПНР) Лівії Махмуд Джібріль.

"Ми витягли Каддафі із водостоку, він не чинив опору. Коли ми садили його у вантажівку, він не мав ніяких інших поранень (крім поранення в праву руку)", - наводить Reuters слова Джібріля на прес-конференції в Тріполі.

"Коли машина їхала, вона потрапила під перехресний вогонь між революціонерами і силами Каддафі, в результаті він отримав вогнепальне поранення в голову", - цитує РІА "Новости".

За словами представника ПНР, невідомо, від чиєї кулі загинув колишній лідер Лівії.