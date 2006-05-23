Податкову адміністрацію прийняли до ”вищої ліги”

Сьогодні Генеральна Асамблея Внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій (ІОТА) одностайним рішенням визнала Україну повноправним членом організації. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.

Як зазначається у повідомленні, нашу державу на засіданні ІОТА представляла делегація Державної податкової адміністрації на чолі з керівником відомства Олександром КІРЄЄВИМ.

За інформацією прес-служби, окрім України повного членства також набули податкові відомства Швейцарії, Данії, Австрії, Ісландії, Кіпру та Мальти.

До сьогодні ІОТА нараховувала 24 європейські податкові адміністрації – повноправні члени та 13 – асоційовані. До речі, з вересня 2003 року Україна була асоційованим членом ІОТА.

Участь України в цій організації, як повідомляє прес-служба з посиланням на голову ДПА України О.КІРЄЄВА, підвищить авторитет нашої країни у політичній, культурній та економічній сферах, забезпечить всебічну інтеграцію України у європейський та євроатлантичний простір, у т.ч. шляхом обміну інформацією з країнами – членами Європейського Союзу.

Наразі, одним із ключових завдань України для забезпечення активної участі у міжнародному співробітництві є створення позитивного міжнародного іміджу.

Довідка УНІАН. Внутрішньо-європейська організація податкових адміністрацій (ІОТА) – міжнародна організація, яка забезпечує співробітництво та підтримку податкових адміністрацій відповідно до їх індивідуальних потреб. Крім того, вона здійснює обмін інформацією та кооперацію між членами ІОТА через постійний форум для податкових адміністрацій, проводить навчання, організовує конференції, семінари, публікації, надає технічну допомогу з урахуванням інтересів країн – членів ІОТА.