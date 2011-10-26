Генерали НАТО читають лекції в академії Генштабу Росії

Високопоставлені представники НАТО прочитають курс лекцій в Академії генерального штабу Збройних сил Росії, повідомляє Бі-бі-сі. У програмі курсу, який триватиме з 25 по 28 жовтня, - лекції про взаємини НАТО з партнерами і союзниками, трансформація військово-політичного блоку в XXI столітті і навіть деякі аспекти організації військової діяльності блоку.

"Відносини НАТО і Росії ширші і глибші, ніж будь-коли. Дуже важливо, що ми це розуміємо", - сказав спецпредставник НАТО на Північному Кавказі і в Центральній Азії Джеймс Аппатурай на прес-конференції в Москві, приїхавши у складі делегації.

Як приклади успішної співпраці він навів взаємодію щодо Афганістану, нагадав про спільну протидію піратству, співпрацю в космічній галузі, спільні напрацювань в боротьбі з тероризмом, включаючи спільні військово-повітряні навчання.

Спецпредставник НАТО визнав при цьому, що ключове для Росії питання протиракетної оборони в Європі сторони вирішити неспроможні. Багато іноземних і російські експерти скептично ставляться до відносин Альянсу та Москви, зазначаючи, перш за все, що обидві сторони не довіряють одна одній.

Натомість, за словами військових в Академії Генштабу, перед якими виступали натовські воєначальники, саме такі зустрічі, як ця, сприяють потеплінню: "Спочатку, на минулих зустрічах ми навіть не розуміли один одного - говорили різними мовами і в прямому, і в переносному сенсі ", - зізнався в розмові з кореспондентом Бі-бі-сі російський військовий, додавши, що спілкування на таких зустрічах зазвичай не стосується політики - обговорюються наукові й технічні питання.

Він також розповів що російські військові планують читати лекції в різних європейських військових інститутах.