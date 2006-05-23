Британці придумали простий спосіб захисту пін-кодів

У Великобританії розроблене просте рішення, яке допоможе зберегти в таємниці пін-коди банківських карток, повідомляє газета Financial Times.

Один з найпоширеніших способів шахрайства з картками полягає в тому, що злодії, перебуваючи неподалік банкомату, підглядають за діями майбутньої жертви і запам`ятовують набраний пін-код. Фахівці з університету Ворвіка запропонували встановлювати над клавіатурою банкомату лінзу, через яку клавіші видно тільки під певним кутом.

Спочатку лінзу розробляли, щоб допомогти людям з поганим зором працювати за клавіатурою комп`ютера. За словами розробників, на проект було витрачено більше 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Експерти з безпеки вже давно нарікають на численні недоліки існуючих систем захисту пін-кодів і іншої персональної інформації. Щороку жертвами різних махінацій з банкоматами і банківськими картами стають мільйони людей.

Лента.ру